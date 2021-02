Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Mit Lkw kollidiert

Geseke (ots)

Eine 23-jährige Gesekerin befuhr mit ihrem Wagen am Dienstag (16. Februar), gegen 16.52 Uhr, die Bürener Straße in Richtung Geseke. Kurz vor dem Elingser Weg verließ ein 63-jähriger Lkw-Fahrer aus Ungarn mit seiner Sattelzugmaschine ein Firmengelände, wobei er die Vorfahrt berechtigte Autofahrerin übersah. Durch den folgenden Zusammenstoß verletzte sich die 23-Jährige so schwer, dass sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wo sie stationär verblieb. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. (reh)

