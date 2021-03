Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Schaukasten beschädigt + Beschädigung eines beleuchteten Schildes

Landkreis Osterholz (ots)

Schaukasten beschädigt

Osterholz-Scharmbeck. Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Drosselstraße. Derzeit unbekannte Täter zerstörten eine Glasscheibe eines Schaukastens, in dem Flyer und Broschüren ausliegen, und entfernten sich anschließend vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Beschädigung eines beleuchteten Schildes Lilienthal. Vor einem Schwimmbad in der Straße "Zum Schoofmoor" beschädigten derzeit unbekannte Täter am Wochenende ein beleuchtetes Schild. Die Polizei schätzt den Sachschaden derzeit auf mehrere hundert Euro. Zeugen können sich bei der Polizei in Lilienthal (04298/465660) melden.

