Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Ein verletzter Lkw-Fahrer+Elektrozaunnetze entwendet+Einbrüche in Tankstelle gescheitert+Zigarettenautomat aufgebrochen+Holzschuppen gerät in Brand+Verkehrskontrollen+Radfahrerin leicht verletzt

Landkreis Verden (ots)

Ein verletzter Lkw-Fahrer

Achim. Am frühen Donnerstag, gegen 02:00 Uhr, beabsichtigte ein Schwertransporter mit Begleitfahrzeug auf den Parkplatz Badener Holz auf der A 27 aufzufahren. Ein 58-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine, der sich hinter dem Schwertransporter befand, bremste daraufhin ab. Ein 73-jähriger Lkw-Fahrer mit Anhänger erkannte die Situation nach ersten Erkenntnissen nicht rechtzeitig und fuhr nahezu ungebremst auf die Sattelzugmaschine auf. Der 73-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Sein Lkw verlor durch den Zusammenstoß Betriebsstoffe und war nicht mehr fahrbereit. Für die Reinigungs- und Bergungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen der A 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zwischen Langwedel und Achim-Ost bis in die Morgenstunden gesperrt. Dies führte im Berufsverkehr zu Verkehrsbehinderungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei derzeit auf mehrere zehntausend Euro.

Elektrozaunnetze entwendet

Dörverden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten derzeit unbekannte Täter etwa ein Dutzend Elektrozaunnetze, die in der Dörverdener Straße zur Umzäunung für Schafe aufgestellt waren, sowie ein Solarsystem. Die Täter dürften vermutlich mit einem Fahrzeug am Tatort gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Dörverden (04234/943960) entgegen.

Einbrüche in Tankstelle gescheitert

Verden. Derzeit unbekannte Täter versuchten am frühen Donnerstag, gegen 02:40 Uhr, die Zugangstür eines Verkaufscontainers einer Tankstelle in der Lindhooper Straße / Artilleriestraße gewaltsam zu öffnen. Als dies Misslang, flüchteten die Täter vom Tatort.

Bereits am Dienstagabend, gegen 23:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in den Container einzubrechen. Nach dem Scheitern flüchteten sie auch hier unerkannt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Verden. In der Hamburger Straße, in Höhe eines Friedhofs in Dauelsen, öffneten derzeit unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam einen Zigarettenautomaten und erbeuteten eine bisher unbekannte Anzahl an Zigaretten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Diese nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04231/8060 entgegen.

Holzschuppen gerät in Brand

Dörverden. Am späten Mittwochabend geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Gartenhaus in der Feldstraße in Brand. Die durch einen Anwohner alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte durch das Löschen des Holzschuppens ein Übergreifen auf ein weiteres Gartenhaus sowie auf Pferdeställe verhindern. Durch das Feuer wurde nach bisherigen Erkenntnissen keine Person verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gefälschter Führerschein

Achim. Die Polizei in Achim kontrollierte am Mittwochabend einen 27-jährigen Autofahrer in der Straße "An der Eisenbahn". Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er führte jedoch einen gefälschten Ausweis und einen unechten Führerschein aus dem Ausland bei sich. Die Polizei stellte daher die beiden Ausweisdokumente sicher und leitete entsprechende Strafverfahren gegen den Mann ein.

Berauscht und ohne Führerschein

Oyten. Einen 27-jähriger Autofahrer aus dem europäischen Raum kontrollierte die Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der A 1 in Richtung Hamburg. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv. Die Polizei veranlasste daraufhin eine Blutentnahme und untersagte dem Mann die Weiterfahrt. Da der Autofahrer zudem nicht in Deutschland wohnhaft ist, musste der 27-Jährige eine Sicherheitsleistung in Form von Bargeld bei den Beamten hinterlassen.

Radfahrerin leicht verletzt

Achim. Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 34-jährigen Autofahrerin und einer 20-jährigen Radfahrerin kam es am Mittwochnachmittag, als die Pkw-Fahrerin an der Autobahnabfahrt Achim-Nord auf die Embser Landstraße abbiegen wollte. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen die von links kommende Radfahrerin. Die 20-Jährige stürzte nach dem Zusammenstoß und zog sich leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell