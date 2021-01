Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Fulda (ots)

Rotenburg-Lispenhausen- Ein Rotenburger Pkw-Fahrer (29 J.) befuhr am 14.01.20, 16 Uhr, mit seinem Seat den Börnerweg aus Richtung B 83 kommend in Richtung Ortsmitte und wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Ein 32-jähriger Radfahrer aus Alheim befuhr den Börnerweg in gleicher Richtung, jedoch mittig auf der Fahrbahn. Während des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß mit dem vorbeifahrenden Radfahrer. Dieser kam zu Fall und wurde leichtverletzt. Gesamtschaden circa 470 Euro.

PST Rotenburg a. d. Fulda

