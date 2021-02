Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt missachtet

Uslar (ots)

USLAR-SCHÖNHAGEN (zi.) Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil wollte am 16.02.21, um 10:00 Uhr, die Amelither Straße aus der Straße Im Trockenen Sieck in Richtung Winterwiesenstraße überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 52-jährigen Pkw-Fahrerin aus Bodenfelde, die die Amelither Straße in Richtung Uslar befuhr. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000,- Euro.

