Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geparkten Pkw beschädigt

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 16.02.21, in der Zeit von 09:15 Uhr bis 09:30 Uhr, einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wiesenstraße geparkten Pkw. Durch den Anstoß auf vereistem Untergrund wurde der Pkw verschoben und die komplette Heckscheibe beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Lkw. Der verantwortliche Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0.

