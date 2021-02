Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bedrohung im Straßenverkehr

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Hindenburgstraße, Montag, 15.02.21, 11.50 Uhr

EINBECK (schw) - Am Montag, 15.02.21, gegen 11.50 Uhr befuhr ein 48-jähriger Einbecker mit seinem Pkw die Hindenburgstraße in Greene, als ihm ein 76-jährger Einbecker mit seinem Geländewagen Suzuki entgegenkam. Aufgrund einer strittigen Verkehrssituation gerieten beide Fahrzeugführer in Streit, wobei der 76-jährige den 48-jährigen verbal bedrohte. Nach Anzeige des Sachverhaltes bei der Polizei in Kreiensen wurde im Anschluss durch die Polizei Bad Gandersheim eine Gefährderansprache bei dem 76-jährigen durchgeführt und eine Strafanzeige wegen Bedrohung eingeleitet.

