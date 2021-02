Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nötigung im Straßenverkehr- Polizei sucht Zeugen eines Postzustellunternehmens

Northeim (ots)

Northeim, Hans-Holbein-Straße, Montag, 15.02.2021, 13.10 Uhr

NORTHEIM (köh) - Montagmittag kam es durch einen Autofahrer in der Hans-Holbein-Straße zu einer Nötigung einer Verkehrsteilnehmerin.

Eine 59-jährige Northeimerin befuhr mit ihrem Hyundai die Hans-Holbein-Straße in Richtung Eichstätte. Aufgrund eines haltenden Zustellerfahrzeuges am rechten Fahrbahnrand und einem auf der Gegenfahrspur haltenden Mitsubishi konnte die Hyundai-Fahrerin ihre Fahrt nicht fortsetzen und hielt an. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer blieb einige Zeit stehen, da er offenbar auf jemanden wartete. Nach kurzer Wartezeit stieg die Autofahrerin aus und bat den Mann, dass er mit seinem Pkw ein Stück vorfahre. Dieser reagierte aufgebracht und mit Unverständnis, sodass sie die Polizei verständigte. Während des Telefongespräches schrie der Autofahrer sie an, fuhr zwei Mal auf die telefonierende 59-Jährige zu, wendete schließlich seinen Pkw und fuhr in Richtung Eichstätte davon.

Zeuge des Vorfalls war ein Zusteller des Unternehmens DHL. Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 05551-70050 an die Northeimer Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell