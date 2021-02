Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz(Corona-Verordnung)

Bad Gandersheim (ots)

(Me); Bad Gandersheim, Flugplatzweg und Neue Straße. In den Abendstunden am Donnerstag, 11. Februar, erhielten die Polizeibeamten vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim Kenntnis auf eine Pokerrunde und am Samstag,13. Februar auf eine Ruhestörung. In beiden Fällen wurden mehrere Personen aus unterschiedlichen Haushalten ( 5 und 3 Haushalte) angetroffen. Die Meldungen ergingen über anonym Sozial Media bzw. einem Zeugenhinweis. Gegen die acht angetroffenen Personen wurden OWIG-Verfahren eingeleitet und sie müssen nun mit Bußgeldern zwischen 100.- und 500.-Euro rechnen. Die Vorgänge werden dem Landkreis Northeim zur Prüfung und Entscheidung übermittelt.

