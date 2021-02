Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in leerstehendes Fabrikgebäude

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Lindenstraße, Samstag, 13.02.21, 19.50 Uhr bis Montag, 15.02.21, 13.00 Uhr

KALEFELD (schw) - In der Zeit von Samstag, 13.02.21, 19.50 Uhr bis Montag, 15.02.21, 13.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Fabrikgebäude in Echte, in der Lindenstraße einzudringen. Die Vollendung der Tat misslang, da der Zugangsbereich durch Materialien versperrt war. Durch die Tat entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Zeugen, die in dem oben angegebenen Tatzeitraum, im Bereich Lindenstraße in Echte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Echte in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell