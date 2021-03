Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Sonntag, 21.03.2021

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Corona-Party +++ Autofahrer betrunken

Corona-Party

Verden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die Beamten der Verdener Polizei zu einer Ruhestörung in den Niedersachsenring gerufen. Mehr als 10 Personen feierten augenscheinlich eine Party. Beim Erblicken der Polizei versuchten einige Teilnehmer zu flüchten. Ein junger Mann versuchte über den Balkon zu fliehen. Er hangelte sich aus dem 2.OG heraus, konnte sich jedoch nicht lange festhalten und stürzte vom Balkon auf den Boden. Glücklicherweise blieb er dabei unverletzt. Insgesamt konnten Personalien von 10 Teilnehmern festgestellt werden. Allen droht nun ein empfindliches Bußgeld durch den Landkreis Verden.

Autofahrer betrunken

Eystrup/Kirchlinteln. Am Samstagmittag wurde der Polizei gemeldet, dass eine männliche Person mit seinem Pkw von Eystrup nach Kirchlinteln fahren solle. Der Mann schien dem Anrufer nicht in der Lage zu, sein Fahrzeug sicher zu führen. Eine mögliche Alkoholbeeinflussung wurde vermutet. Zwei Beamte der Verdener Polizei konnten das Fahrzeug an der Anschrift des Fahrzeughalters antreffen. Der Fahrer wurde in seinem Wohnhaus in Holtum Geest angetroffen und brachte es auf einen stolzen Wert von über zwei Promille. Der 37-jährige Mann musste die Beamten zur Dienststelle folgen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Landkreis Osterholz

Diebstahl eines Pedelecs +++ Alkoholisierter Pkw-Fahrer +++ Corona Verstöße - Party aufgelöst

Diebstahl eines Pedelecs

Lilienthal. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Hauptstraße in Lilienthal zu einem Diebstahl. Dafür verschaffte sich der unbekannte Täter zunächst Zutritt zu einem Mehrparteienhaus. Anschließend begab er sich in die Kellerräume und die Tiefgarage des Gebäudes. Aus dieser entwendete er ein angeschlossenes Pedelec des Herstellers Pegasus. Von einem zweiten Pedelec entwendete er das Display und einen Rückspiegel. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Alkoholisierter Pkw-Fahrer

Osterholz-Scharmbeck. Am späten Samstagabend, gegen 21:40 Uhr erfolgte auf der Hauptstraße in Osterholz-Scharmbeck die Kontrolle eines 51-jährigen Pkw-Fahrers aus Osterholz-Scharmbeck. Während der Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch und weitere alkoholtypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest erbrachte vor Ort einen Wert von mehr als zwei Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Corona Verstöße - Große Party aufgelöst

Ritterhude. Am Samstagabend wurde gegen 22:00 Uhr durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren eine größere Menschenansammlung in Ritterhude-Stendorf, An der B6, festgestellt. Offensichtlich handelte es sich dabei um die Gäste einer Party. Da mit einer größeren Anzahl an Partygästen gerechnet wurde, fuhren mehrere Streifenwagen der Polizei den Einsatzort an. Nachdem einzelne Personen flüchteten, konnten vor Ort dann noch insgesamt 28 Teilnehmer einer nicht Corona konformen Party festgestellt werden. Es handelte sich dabei um Personen im Alter von 13 bis 24 Jahren. Die Personen stammten aus den Gemeinden/Städten Ritterhude, Osterholz-Scharmbeck, Grasberg, Hambergen, Bremen, Tarmstedt und Cloppenburg. Teilweise wurde versucht, die aufnehmenden Polizeibeamten unter Angabe falscher Personalien zu täuschen, diese Vorhaben scheiterten jedoch. Alle Teilnehmer müssen nun mit einem Bußgeld wegen des Verstoßes gegen die gültigen Corona-Beschränkungen rechnen. Der eigentliche Wohnungsinhaber konnte von den Polizeibeamten nicht festgestellt werden.

Fast zeitgleich ging ein weiterer Anruf bei der Polizei ein. Nach einem Hinweis auf eine Party suchten die Polizeibeamten am Samstagabend gegen 22:00 Uhr eine Privatwohnung im Birkenhügel in Ritterhude-Ihlpohl auf. Dabei konnten insgesamt sieben Erwachsene aus fünf verschiedenen Haushalten angetroffen werden, die sich nicht an die Abstandsregeln hielten und auch keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Die Privatfeier wurde aufgelöst, Bußgeldverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell