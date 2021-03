Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Kennzeichen gestohlen + Einbruch in Sauna gescheitert + Randalierer am Bahnhof

Landkreis Verden (ots)

Kennzeichen gestohlen

Kirchlinteln. In der Hohener Dorfstraße entwendeten derzeit unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Kennzeichen eines schwarzen Mercedes. Zudem wurde der Pkw stark beschädigt. Die Polizei in Kirchlinteln nimmt Hinweise dazu unter Telefon 04236/943370 entgegen.

Einbruch in Sauna gescheitert

Achim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag scheiterten bisher unbekannte Täter in der Bergstraße bei dem Einbruch in eine Sauna, die an einem Einfamilienhaus angebaut ist. Ohne Beute flüchteten die Unbekannten daher vom Tatort. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04202/9960 entgegen.

Randalierer am Bahnhof

Dörverden. Am Sonntagabend randalierte ein 20-jähriger Mann auf dem Bahnhofsvorplatz in Dörverden. Hierbei beschädigte er parkende Autos, schmiss ein Fahrrad um und überquerte mehrfach die Bahngleise. Der Bahnverkehr wurde aus diesem Grund geringfügig beeinträchtigt. Als die Polizei eintraf und der Mann sich auswies, spuckte er die Beamten unvermittelt an und schlug einer Polizistin ins Gesicht. Diese trug hierdurch leicht Verletzungen davon. Der 20-Jährige wurde daher dem Polizeigewahrsam zugeführt. Um eine mögliche Alkohol- oder Drogenbeeinflussung festzustellen, veranlassten die Beamten anschließend eine Blutentnahme. Der Mann muss sich jetzt wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell