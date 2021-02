Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorsicht, tieffliegende Eisplatten!

A6/Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Bei den derzeitigen Temperaturen gefriert jede kleine Wasserlache - auch die, die sich auf den "Dächern" von Fahrzeugen befinden. Gerade bei Lkw, deren Anhänger eine Plane als Abdeckung haben, können sich mitunter größere "Pfützen" bilden, die zu Eisbrocken gefrieren.

Zu einer Gefahr für alle anderen werden diese Brocken dann, wenn sie sich während der Fahrt lösen und vom Fahrzeugdach weg zur Seite oder nach hinten herunterrutschen. Durch die Geschwindigkeit werden die Eisbrocken zum "Geschoss" und können dort, wo sie aufschlagen, auch großen Schaden anrichten.

Lkw-Fahrer sind deshalb verpflichtet, ihre Fahrzeuge vor Beginn einer Fahrt auf solche "gefährliche Mitfahrer" hin zu überprüfen und das Dach ihres Fahrzeugs zu räumen.

Daran hat sich ein Lkw-Fahrer am Montag offenbar nicht gehalten. Während seiner Fahrt auf der A6 von Saarbrücken in Richtung Kaiserslautern verlor der Sattelschlepper in Höhe Bruchmühlbach-Miesau eine solche Eisplatte - sie traf den nachfolgenden Pkw, der dadurch beschädigt wurde. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der Lkw-Fahrer hatte vermutlich während der Fahrt nichts davon mitbekommen - er fuhr einfach weiter. Gegen ihn wird dennoch wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht ermittelt.

Trotz der Schrecksekunde merkte sich der 26-jährige Hyundai-Fahrer das Kennzeichen des Sattelschleppers und den Aufdruck auf dem Aufbau. Die Ermittlungen nach dem Halter und dem Fahrer laufen. |cri

