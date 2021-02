Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autokennzeichen abmontiert und geklaut

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben am Wochenende in der Hasenstraße an einem Auto ein Kennzeichenschild abmontiert. Am Montag zeigte der Fahrzeughalter den Diebstahl bei der Polizei an. Demnach müssen sich die unbekannten Täter zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagmittag, 12 Uhr an dem Wagen zu schaffen gemacht haben. Der Toyota stand in diesem Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 70.

Als der 29-Jährige am Sonntagmittag zu seinem abgestellten Fahrzeug kam, lag die Halterung des hinteren Kennzeichens hinter dem Pkw am Boden - das Schild war weg. Abgesehen hatten es die Täter vermutlich auf die Plakette für die Hauptuntersuchung - diese war gültig bis August 2022.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum gesehen haben, wer sich an dem Toyota zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell