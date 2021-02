Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Abbiegen in die Quere gekommen

Kaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer und eine Fahrradfahrerin sind sich am Montagvormittag in der Rudolf-Breitscheid-Straße sozusagen in die Quere gekommen. Die Radfahrerin wollte nach links abbiegen, der Autofahrer in diesem Moment links an ihr vorbeifahren - dabei kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde zum Glück niemand; es blieb bei Sachschäden an Auto und Fahrrad.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren beide Fahrer in Richtung Königstraße unterwegs, die Postzustellerin fuhr mit ihrem beladenen Zustellerfahrrad vor dem Pkw. Nachdem die Frau die Kreuzung Rudolf-Breitscheid-/Pirmasenser Straße passiert hatte, wollte sie nach links abbiegen und kündigte dies per Handzeichen an. Anschließend orientierte sie sich in Richtung Fahrstreifenmitte, nahm aber die ausgestreckte Hand aufgrund des Gewichts ihres Fahrrads wieder zurück an den Lenker.

In dem Moment, als die 26-Jährige dann nach links abbiegen wollte, wurde sie von dem Pkw überholt, so dass sie mit ihrem Rad seitlich mit dem Auto kollidierte. Sowohl das Fahrrad als auch das Auto trugen leichte Schäden davon. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. |cri

