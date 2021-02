Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Parkendes Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Einen Schaden hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Wochenende an einem Pkw in der Gabelsbergerstraße verursacht. Der Verantwortliche fuhr weg, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht.

Der beschädigte blaue Mazda Toyo parkte ab Samstag, 6. Februar 17 Uhr an der Straße in Höhe des Anwesens Nummer 8. Als die Halterin am Montag, 8. Februar gegen 11 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden an der linken Frontschürze.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

