Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht - Unbekannter Fahrer beschädigt Verkehrszeichen und flüchtet

GroßlangenfeldGroßlangenfeld (ots)

Am Donnerstag, den 29.10.2020, konnte an einem Wald- und Wirtschaftsweg an der L 1 zwischen der Ortschaft Großlangenfeld und der Anschlussstelle A 60 ein beschädigtes Verkehrsschild festgestellt werden. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer dürfte im Rahmen eines Rangiermanövers mit dem Schild kollidiert sein. Der besagte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Prüm Tel: 06551/9420 zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell