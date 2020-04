Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Feuer zerstört Carport und mehrere Holzhütten

32469 Petershagen (ots)

Am Abend des Karfreitag kam es im Petershäger Ortsteil Lahde zu einem Brand, der sich anschließend über vier nebeneinander liegende Grundstücke ausbreitete. Gegen 23 Uhr bemerkten Anwohner der Kuhlenstraße den Brand mehrerer kleiner Gartenhütten und informierten daraufhin Polizei und Feuerwehr. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen bereits drei kleine Holzhütten, eine Hecke sowie ein Carport im Vollbrand. Weiterhin drohte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus. Dies konnte jedoch durch den schnellen Löscheinsatz der Feuerwehr weitgehend verhindert werden, so dass lediglich der Dachüberstand sowie einige Jalousien beschädigt wurden. Neben den Holzhütten wurde das Carport mit einem dort untergestellten Motorboot auf einem Trailer und ein Motorroller vollkommen zerstört. Beamte der Kriminalpolizei nahmen noch in der Nacht ihre Ermittlungen zur Brandursache auf. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

