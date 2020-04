Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ansammlungsverbot missachtet: 21-Jähriger kommt ins Polizeigewahrsam

Espelkamp (ots)

Eine Gruppe von vier leicht angetrunkenen Personen hat sich in der Nacht zu Donnerstag in Espelkamp Ärger mit der Polizei eingehandelt. Ein dazugehöriger 20-jähriger Lübbecke zeigte sich uneinsichtig und kam einem Platzverweis der Polizisten nicht nach. Die brachten den Heranwachsenden daraufhin in eine Gewahrsamszelle nach Minden.

Anwohner hatten die Polizei gegen 1.45 Uhr darüber informiert, dass eine Gruppe Jugendlicher durch die Neißer Straße ziehen würde und sich an einer Baustellenabsperrung zu schaffen mache. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Quartett im Alter von 18 bis 27 Jahren aus Lübbecke, Rahden und Espelkamp dicht beisammen.

Nachdem die Beamten die derzeit gültigen Regelungen erläutert und die Personalien aufgenommen hatten, zeigten sich drei der Betroffenen einsichtig. Lediglich der 20-Jährige zeigte kein Verständnis und befolgte die mehrfach ausgesprochenen polizeilichen Weisungen nicht. Auf das Quartett kommen nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) zu.

