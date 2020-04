Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Autoaufbrüche in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen (ots)

Seit Beginn der Woche wurden der Polizei vier Autoaufbrüche in Bad Oeynhausen gemeldet. Dabei hatten es die Täter offenbar auf Werkzeug abgesehen.

So zertrümmerte man von Montag, 18 Uhr bis Dienstag, 13.45 Uhr in der Bismarckstraße eine Scheibe an eines Fiat Kombis und entwendete daraus einen Koffer mit einer Handkreissäge. In der Nacht zu Mittwoch verschaffte man sich zwischen 22 Uhr und 6.15 Uhr nach gleichem Muster in der Ravensberger Straße sowie der Hahnenkampstraße ebenfalls hochwertige Werkzeuge aus zwei Transportfahrzeugen - einem Volkswagen und einem Ford.

Einen Tag später, am frühen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr, schlug man auch in der Eidinghausener Straße eine Scheibe eines Opel Kastenwagens ein. Ersten Feststellungen zufolge wurde in diesem Fall nichts aus dem Fahrzeug gestohlen.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen zu den angegebenen Zeiträumen verdächtig wirkende Personen oder Fahrzeuge in den umliegenden Straßen aufgefallen sind, sich bei ihnen unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

