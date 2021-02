Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Drogen am Steuer

Kaiserslautern (ots)

Einer Polizeistreife ist am Montagnachmittag in der Slevogtstraße eine Frau aufgefallen, die - bei Minustemperaturen - in ihrem stehenden Pkw auf dem Fahrersitz saß. Die Beamten sprachen die Frau an und erfuhren von ihr, dass sie jemanden abholen wolle und nur im Wagen warte.

Weil sich bei dem kurzen Gespräch der Verdacht ergab, dass die Fahrerin unter Drogeneinfluss steht, wurde die 39-Jährige zum Schnelltest gebeten. Dieser reagierte positiv auf zwei verschiedene Betäubungsmittelgruppen und bestätigte somit den Verdacht. Die Frau musste deshalb zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Ihr Fahrzeugschlüssel wurde vorsorglich sichergestellt. Die 39-Jährige kann ihn sich nach 48 Stunden wieder auf der Polizeiwache abholen.

Auf die Frau kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu, je nach Ergebnis der Blutprobe auch noch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. |cri

