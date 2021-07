POL-D: D - NL - B: Düsseldorf - Erfolgreicher Schlag gegen international agierende, organisierte Kfz-Banden - Oldtimer und Motorräder gestohlen - Mehr als 50 Taten - Circa 4 Millionen Euro Beuteschaden

Polizei Düsseldorf

Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und der Polizei Düsseldorf

D - NL - B: Düsseldorf - Erfolgreicher Schlag gegen international agierende, organisierte Kfz-Banden - Oldtimer und Motorräder gestohlen - Mehr als 50 Taten - Circa 4 Millionen Euro Beuteschaden - Zahlreiche Durchsuchungen und Festnahmen - Vermögensarreste in Höhe von mehr als 700.000 Euro erwirkt

Düsseldorf - Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen Polizeikräfte aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien zahlreiche Objekte in den Niederlanden und in Belgien im Dreiländereck bei Aachen. Hintergrund des Großeinsatzes ist ein Verfahren der bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) und der Düsseldorfer Polizei (Kriminalkommissariat 15 - Kfz-Kriminalität) wegen gewerbs- und bandenmäßigen Diebstahls. Die Ermittler können dem Verfahren und den Tatverdächtigen zahlreiche Taten zuordnen und gehen von einem Beuteschaden von mehr als 3,5 Millionen Euro aus.

Die Maßnahmen im Dreiländereck sind darauf ausgerichtet, fünf Haftbefehle sowie Vermögensarreste zu vollstrecken und Beweismittel zu sichern.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei planen für Mittwochnachmittag, 14. Juli 2021 eine gemeinsame Pressekonferenz in Düsseldorf. Informationen dazu folgen noch heute (13.07.21).

