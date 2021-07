POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ Emmerich - A 3 in Richtung Arnheim - Schwerer Verkehrsunfall - Pkw brennt - 22-jähriger Beifahrer stirbt an der Unfallstelle

Polizei Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ Emmerich - A 3 in Richtung Arnheim - Schwerer Verkehrsunfall - Pkw brennt - 22-jähriger Beifahrer stirbt an der Unfallstelle - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Lange Sperrung - Ermittlungen dauern an

Samstag , 10. Juli 2021, 6:25 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern Morgen auf der A 3 bei Emmerich starb ein 22-jähriger Beifahrer aus den Niederlanden an der Unfallstelle. Der 23-jährige Fahrer kam zur Behandlung in eine Klinik. Wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Während der Unfallaufnahme musste die A 3 in Richtung Niederlande bis gegen 15:30 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet. Staus blieben aus.

Nach den bisherigen Ermittlungen war zur Unfallzeit ein 23-Jähriger aus Arnheim mit seinem Beifahrer (22 Jahre alt) in einem BMW auf der A 3 in Richtung Niederlande unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Emmerich wechselte er mit seinem Pkw nach rechts auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte dort aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit dem Fahrzeugheck eines vorausfahrenden Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Pkw nach links, kam an der Mittelschutzplanke zum Stillstand und geriet in Brand. Beide Pkw-Insassen wurden im Fahrzeug eingeklemmt.

Der 23-jährige Fahrzeugführer des BMW konnte durch Ersthelfer aus dem Wagen befreit werden. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-jährige Beifahrer aus Arnheim starb an der Unfallstelle.

Der Lkw stieß nach der Kollision gegen die linksseitige Schutzplanke und kippte schließlich auf die linke Fahrzeugseite und kam quer zur Fahrbahn zum Liegen. Der 67-jährige LKW Fahrer aus Hilden wurde ebenfalls schwer verletzt.

Wegen des Verdachts der Fahrt unter Alkoholeinfluss wurde dem 23-jährigen Fahrer eine Blutprobe entnommen. Eine Führerscheinsicherstellung und eine Sicherheitsleistung wurden angeordnet. Der BMW wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell