POL-D: Langenfeld - A3 in Richtung Köln - Auffahrunfall am Stauende - Drei Pkw beteiligt - Mehrere Verletzte

Freitag, 9. Juli 2021, 11:43 Uhr

Drei beschädigte Autos und zehn verletzte Fahrzeuginsassen sind die Bilanz eines Auffahrunfalls von heute Vormittag bei Langenfeld auf der A3 in Richtung Köln. Den ersten Ermittlungen zufolge musste der Fahrer eines Audis, ein 40-Jähriger aus Dinslaken, an einem Stauende herunterbremsen. Die nachfolgende Fahrerin eines Mitsubishi Colt, eine 49-Jährige aus Kleve, bemerkte den vor ihr stehenden Audi nicht rechtzeitig und prallte auf dessen Heck. Wenige Augenblicke später erkannte auch ein nachfolgender 40-Jähriger aus Duisburg die Unfallstelle an dem Stauende vor ihm zu spät und prallte auf das Heck des Mitsubishis. Zwei Fahrzeuginsassen mussten mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Acht Personen kamen mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Die Fahrtrichtung Köln wurde, bedingt durch die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen, komplett gesperrt. Gegen 13.00 Uhr konnten die Sperrmaßnahmen aufgehoben werden. Es kam vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 35.000 Euro.

