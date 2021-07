Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Erfolgreiche Observation - Bundespolizei nimmt drei Einbrecherinnen fest - Einbruchskommissariat führt Ermittlungen - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Das Einbruchskommissariat der Düsseldorfer Polizei führt seit gestern Nachmittag Ermittlungen gegen drei mutmaßliche Einbrecherinnen. Die drei 21-, 24- und 29-jährigen Frauen sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Sie sind teilweise Bewährungsversagerinnen, polizeibekannt und ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Die drei tatverdächtigen Frauen fielen gestern Nachmittag den Zivilfahndern der Bundespolizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof auf. Sie waren offensichtlich aus dem Ruhrgebiet angereist. Die Fahnder hefteten sich an die Fersen des Trios und konnten beobachten, wie die Frauen in einem Haus an der Ackerstraße verschwanden. Als sie nach einigen Minuten wieder auftauchten, wurden sie überprüft. Tatsächlich fanden die Polizisten bei den Frauen Einbruchswerkzeug und im Haus korrespondierende Einbruchsspuren (Versuch). Die Frauen wurden den Spezialisten des Kriminalkommissariats 14 übergeben. Wegen des dringenden Tatverdachts, entsprechender Erkenntnisse und fehlender Wohnsitze in Deutschland sollen sie heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

