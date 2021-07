Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Frau sexuell bedrängt - 37-Jähriger festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen (04.07.2021) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, an der Stadtbahnhaltestelle Weinsteige eine 47 Jahre alte Frau sexuell bedrängt zu haben. Ein Zeuge beobachtete gegen 07.20 Uhr, wie der Tatverdächtige die Frau an der Haltestelle offenbar bedrängte und rief die Polizei. Alarmierte Polizeibeamte nahmen daraufhin den Tatverdächtigen am Tatort fest. Er soll die mutmaßlich betrunkene Frau gegen ihren Willen umarmt und geküsst haben. Ob er die 47-Jährige bereits in einer Stadtbahn bedrängt hatte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene syrische Tatverdächtige wird im Laufe des Montags (05.07.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell