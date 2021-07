Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 18-Jähriger räuberisch erpresst und Passanten bedroht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (04.07.2021) einen 22 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen 18-Jährigen erpresst und Passanten bedroht zu haben. Gegen 00.20 Uhr soll der Tatverdächtige an der unteren Königstraße auf Höhe der dortigen Theaterpassage einen 18-jährigen Mann beim Vorbeilaufen angerempelt haben. Dies führte zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 22-Jährige unter Vorhalt einer größeren Schraube die Herausgabe von Zigaretten forderte. Umstehende Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam und versuchten beruhigend auf den Mann einzuwirken. Hierauf soll der Tatverdächtige ein Taschenmesser gezogen und die Passanten bedroht haben. Es gelang ihnen den Mann zu entwaffnen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Nachdem sich der 22-Jährige mutmaßlich durch die Rangelei eine Schnittverletzung am Arm zugezogen hatte, wurde er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten setzten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

