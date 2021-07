Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannte stehlen Aktentasche aus Auto - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Freitag (02.07.2021) in der Thouretstraße aus dem Kofferraum eines schwarzen Mercedes GLC eine Aktentasche gestohlen, in der sich unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld, ein Tablet PC sowie eine Operationsbrille im Wert von mehreren Tausend Euro befanden. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der 47 Jahre alte Besitzer der Aktentasche als Beifahrer im Mercedes saß. Als er gegen 18.00 Uhr kurz etwas aus dem Kofferraum holte und sich wieder ins Fahrzeug setzte, nutzten die Täter offenbar die kurze Zeit, bis sich der Kofferraum wieder automatisch schloss, um die Tasche zu stehlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

