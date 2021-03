Polizei Mettmann

POL-ME: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich fordert zwei Leichtverletzte und hohen Sachschaden - Ratingen - 2103116

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Bei einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich "Hauser Ring" / "Mülheimer Straße" in Ratingen am Dienstagvormittag (23. März 2021) wurden die jeweiligen Fahrzeugführer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Gesamtsachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Das war geschehen:

Gegen 10:35 Uhr befuhr eine 50-jährige Ratingerin mit ihrem VW Golf die "Mülheimer Straße" aus Richtung Ratingen-Zentrum kommend. Im Kreuzungsbereich "Mülheimer Straße" / "Hauser Ring" hatte sie die Absicht, die Kreuzung geradeaus zu passieren und ihre Fahrt auf der "Mülheimer Straße" in Richtung Ratingen-Breitscheid fortzusetzen.

Aufgrund eines Ausfalls der an der Kreuzung angebrachten Lichtzeichenanlage war die Fahrzeugführerin dem auf dem Hauser Ring passierenden Querverkehr vorfahrtrechtlich untergeordnet. Die 50-Jährige missachtete bei der Einfahrt in den Kreuzungsbereich, aus bisher ungeklärter Ursache, den von links kommenden Lastkraftwagen (bis 3,5t) eines 28-jährigen Gladbeckers, welcher die Straße "Hauser Ring" in Richtung "Maubeuger Ring" befuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beteiligten Fahrzeuge. Sowohl die 50-jährige Fahrzeugführerin als auch der 28-Jährige wurden hierbei verletzt. Die Ratingerin wurde vorsorglich von einer hinzugezogenen Rettungswagenbesatzung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der 28-jährige Gladbecker wurde vor Ort erstmedizinisch versorgt.

Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Ratingen sachgerecht abgestreut. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr an der Unfallörtlichkeit umgeleitet werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell