Am Donnerstag (17.12.) gegen 7.50 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Metelen mit seinem Auto die Straße Am Isinghove und beabsichtigete die B474 in Richtung K48 (Rorup)zu überqueren. Dabei übersah er das Auto eines 21-jährigen Coesfelders, der die B474 in Richtung Dülmen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Bei den Unfall verletzten sich beide Autofahrer. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Im Rahmen der Unfallaufnahme im Berufsverkehr kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde an der Unfallstellte vorbei geleitet. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereicht und mussten abgeschleppt werden.

