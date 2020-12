Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Schulstraße

Seniorin um Geld und Schmuck betrogen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Unter dem Vorwand Geld für eine ärztliche Behandlung zu benötigen, betrogen Unbekannte eine Seniorin in Senden. Bereits am Dienstag der vergangenen Woche (8.12.)kurz nach Mittag erhielt die Seniorin den Anruf einer Frau. Die Anruferin gab am Telefon an, dass sie sich mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus befinde und dringend Geld für eine Behandlung benötige. Die Seniorin hatte den Eindruck, dass es sich bei der Anruferin um ihre Tochter handele. Die Anruferin forderte sie auf mit niemandem über den Anruf zu sprechen. Später erschien eine angebliche Krankenhausmitarbeiterin und holte einen fünfstelligen Bargeldbetrag und weiterhin Schmuck zur Bezahlung der ärztlichen Behandlung ab. Beschreibung der Abholerin: ca. 165-170 cm groß, ca. 30 Jahre alt, schlank, dunkles glattes mittellanges Haar, dunkel bekleidet. Zeugen, die am vergangenen Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell