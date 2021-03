Polizei Mettmann

POL-ME: Vermeintlicher Steinewurf auf fahrendes Auto - Polizei ermittelt - Hilden - 2103114

Mettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag (23. März 2021) soll es am Nordring in Hilden zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen sein. Laut der Meldung einer Autofahrerin sollen zwei Mädchen im Bereich eines dortigen Fast-Food-Restaurants Steine auf vorbeifahrende Autos geworfen haben. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet diesbezüglich um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 17 Uhr war eine 22-jährige Wülfratherin mit ihrem VW über den Nordring in Hilden gefahren. Als sie dabei an einem dortigen Schnellrestaurant vorbeikam, hörte sie laut eigenen Angaben einen lauten Knall, zudem sah sie auf einer Fahrbahnüberführung zwei jugendliche Mädchen, die laut Aussage der Zeugin einen Stein geworfen haben sollen. Die Wülfratherin stoppte daraufhin ihre Fahrt und alarmierte die Polizei, welche bei einer sofort eingeleiteten Fahndung jedoch weder die besagten Mädchen, noch einen Schaden an dem Golf der Wülfratherin feststellen konnte. Auch Steine konnten auf der Straße oder im Nahbereich nicht aufgefunden werden.

Dennoch hat die Polizei aufgrund es Anfangsverdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein Strafverfahren eingeleitet. Zu den beiden jugendlichen Mädchen liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

- etwa 15 Jahre alt - circa 1,50 Meter bis 1,60 Meter groß - schlanke Statur - dunkle, mindestens schulterlange Haare - ein Mädchen hatte dunkle Kleidung an sowie eine auffällige gelbe Umhängetasche bei sich - das andere Mädchen trug eine gelbe Jacke

Die Polizei fragt:

Wer hat am Dienstagnachmittag ähnliche Beobachtungen oder Feststellungen im Bereich des Fast-Food-Restaurants gemacht oder gesehen, ob die Mädchen tatsächlich Steine von der Überführung geworfen haben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

