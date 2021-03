Polizei Mettmann

POL-ME: Getränkedosen und Kleidung entwendet - Mitarbeiterin geschubst - Langenfeld - 2103112

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstag (23. März 2021) hat ein Mann in einem Verbrauchermarkt an der Hauptstraße in Langenfeld Getränkedosen und Kleidungsstücke entwendet. Als er dabei von einer Mitarbeiterin erwischt wurde, schubste er sie zur Seite und flüchtete zu Fuß. Im Laufe der Fahndung konnte die Polizei einen Verdächtigen stellen.

Das war geschehen:

Gegen 17:45 Uhr beobachtete eine Verkäuferin in dem Verbrauchermarkt an der Hauptstraße (Höhe Hausnummer 110) einen Kunden, der sich in verdächtiger Art und Weise durch die Regalgänge schlich. Als sie bemerkte, dass sich der Mann augenscheinlich mehrere Getränkedosen sowie Kleidungsstücke unter die Jacke steckte, sprach sie ihn auf sein Verhalten hin an. Daraufhin kam es zu einer kleineren Rangelei zwischen den beiden, in dessen Verlauf der Mann die Frau zur Seite schubste, ehe er davonrannte.

Die Verkäuferin wurde bei dem Raub nicht verletzt. Sie alarmierte umgehend die Polizei, welche auch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung auf einen Verdächtigen traf, dessen Personenbeschreibung mit der des Täters übereinstimmte. Das Diebesgut konnte bei dem Mann jedoch nicht gefunden werden, dafür aber geringe Menge Drogen (Amphetamine und Cannabis).

Ob es sich bei dem angetroffenen 40-jährigen Langenfelder, der schon mehrfach wegen Eigentums- und Drogendelikten auffällig geworden ist, auch um den Räuber aus dem Supermarkt handelt, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Gegen den Langenfelder wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell