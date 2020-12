Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Waghäusel - Verstöße gegen das Waffengesetz

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle, weil am Fahrzeug ein Bremslicht defekt war, wurden durch die kontrollierenden Polizeibeamten Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt.

Am Donnerstagmorgen, gegen 1.30 Uhr, wurde ein Fahrzeugführer in der Rhönstraße in Waghäusel einer Kontrolle unterzogen. Ein Bremslicht am Fahrzeug war defekt.

Während der Kontrolle konnten im Fahrzeug 2 Kleinkaliberpatronen, ein überlanges Messer und ein selbstgebastelter Schlagstock aufgefunden werden. Der 41-jährige Fahrzeugführer konnte weder eine Erlaubnis für die Waffen noch für den Erwerb von Munition vorlegen.

Der Mann wird nun wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz angezeigt.

Heike Umminger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell