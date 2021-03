Polizei Mettmann

POL-ME: "Mach Dein Passwort stark" - Polizei gibt Tipps für den "Digitalen Einbruchschutz" - Kreis Mettmann - 2103109

Mettmann (ots)

Der Log-In auf den Seiten sozialer Netzwerke, die PIN für das Online-Banking oder das Passwort für den Arbeitsrechner: Digitale Passwörter sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken - und schwache Passwörter stellen ein großes Sicherheitsrisiko dar. Daher beteiligt sich die Kreispolizeibehörde Mettmann unter dem Motto "Mach Dein Passwort stark" an einer landesweiten Präventionskampagne zum Schutz vor "Cybercrime" und Hackern!

Passwörter wie einfache Zahlenfolgen (zum Beispiel: "12345"), oder die Namen von Familienangehörigen verbunden mit deren Geburtstagen, zählen immer noch zu den am häufigsten genutzten Passwörtern, bieten aber den geringsten Schutz vor Hackern, wie kriminalpolizeiliche Auswertungen von Hackerdaten gezeigt haben. Viel sinnvoller ist es, sich viel komplexere Passwörter auszudenken, die Sie sich mit innovativen "Eselsbrücken" relativ leicht merken können.

So erstellen Sie Ihr ganz persönliches, sicheres Passwort:

Nehmen Sie Ihre Phantasie zu Hilfe und bilden Sie einen Satz, den nur Sie kennen, der Ihnen aber ganz leicht im Gedächtnis bleibt. Nehmen Sie dann aus diesem Satz nur den jeweils ersten Buchstaben der einzelnen Wörter sowie Satzzeichen hinzu. Fertig ist Ihr individuelles Passwort.

Telefonische Beratung:

Um das Thema zu vertiefen und Bürgerinnen und Bürgern wertvolle Tipps an die Hand zu geben, bietet Kriminalhauptkommissarin Stefanie Lösing vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention / Opferschutz am Mittwoch (24. März 2021) wieder eine Telefon-Sprechstunde an. Von 10 bis 14 Uhr beantwortet die Expertin unter der Rufnummer 02104 982-7712 alle Fragen rund um Passwortsicherheit und gibt hilfreiche Tipps und Hinweise.

Weitere Informationen rund um die Kampagne sowie hilfreiche Tipps zur Erstellung eines sicheren Passworts erhalten Sie auch auf der Internetseite www.mach-dein-passwort-stark.de.

