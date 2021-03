Polizei Mettmann

POL-ME: Renitenter Ladendieb auf seiner Flucht gestellt - Mettmann - 2103107

Mettmann (ots)

Ein renitenter Ladendieb konnte am Montagabend (22. März 2021) auf seiner Flucht von einem Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes sowie den hinzugezogenen Polizeibeamten an der "Poststraße" in Mettmann gestellt werden. Der 29-Jährige hatte zuvor zwei Flaschen Vodka entwendet. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Das war geschehen:

Gegen 18:40 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes an der "Schwarzbachstraße" in Mettmann einen Mann, welcher in dem Geschäft zwei Flaschen Vodka in seine Hose steckte und den Markt verließ, ohne diese zu bezahlen. Als der 35-jährige Mitarbeiter den Mann ansprach und die nicht bezahlte Ware zurückforderte, reagierte der Ladendieb aggressiv. Er verletzte den 35-Jährigen mit seinem mitgeführten Rucksack und floh anschließend mit seiner Tatbeute in Richtung "Poststraße". Der Mitarbeiter informierte die Polizei und verfolgte den Ladendieb. In Höhe der "Bahnstraße" konnte der Mann gestellt werden.

Der 29-jährige polizeibekannte Mettmanner gab die Tat zu. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 0,9 Promille (0,45mg/l) positiv. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sowohl auf eine vorläufige Festnahme als auch auf die ärztliche Entnahme einer Blutprobe zu weiteren Beweiszwecken verzichtet.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 29-Jährigen wegen eines räuberischen Diebstahls ein. Die Tatbeute konnte noch vor Ort an den Verbrauchermarkt übergeben werden.

