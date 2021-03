Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrlässigkeit führte zum Wohnungsbrand - Mettmann - 2103105

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Mettmann bereits mit eigener Pressemitteilung / ots ( als PDF in Anlage / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119015/4868923 ) am gleichen Tag zeitnah berichtete, kam es am Freitagabend des 19.03.2021, gegen 20.05 Uhr, zu einem Zimmerbrand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bahnstraße in Mettmann. Die eingesetzten Wehrleute konnten den Brandherd schnell lokalisieren und das Feuer unter Kontrolle bringen. Personen befanden sich zur Brandzeit nicht in der Wohnung. Nach Abschluss der Löscharbeiten und Durchführung von Lüftungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Diese beschlagnahmte die vorübergehend unbewohnbar gewordene Brandwohnung und leitete Ermittlungen zur Brandursache ein. Das Ordnungsamt der Stadt Mettmann kümmerte sich um eine ersatzweise Unterkunft für den 52-jährigen Wohnungsinhaber.

Nach dem inzwischen vorliegenden Ergebnis polizeilicher Ermittlungen, durchgeführt von Brandexperten des Kommissariats 11 in Mettmann, wurde das Feuer durch den fahrlässigen Umgang mit heißer Zigarettenasche verursacht. Durch das Feuer entstand ein geschätzter Gebäude- und Sachschaden in Höhe von 10.000,- Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell