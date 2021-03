Polizei Mettmann

POL-ME: Zeitungsstapel in Brand gesetzt - Wülfrath - 2103103

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am Samstagnachmittag des 20.03.2021, gegen 14.10 Uhr, beobachteten Zeugen drei bislang noch unbekannte Jugendliche, welche in der Nähe der Straße In den Eschen in Wülfrath, an einem Schotterweg nahe eines örtlichen Spielplatzes zündelten. Tatobjekt war dabei einer von mehreren dort verstreuten Zeitungsstapeln eines örtlichen Wochenblatt-Verlages. Die drei Jugendlichen, im Alter zwischen 14 und 15 Jahren, flüchteten sofort vom Tatort, als sie selber die Zeugen bemerkten. Die Jugendlichen, von denen einer blonde Haare hatte, ein weiterer einen roten Pullover trug, flüchteten zu Fuß in Richtung Spielplatz und entkamen weiter in Richtung Lindenstraße.

Die zum Brandort gerufene Feuerwehr konnte den Zeitungsstapel problemlos löschen. Eine konkrete Gefahr für Bäume und Büsche in unmittelbarer Umgebung bestand aufgrund der aktuellen Witterungslage und der schnellen Entdeckung nicht. Der entstandene Sachschaden am Zeitungsmaterial kann aktuell nicht genauer beziffert werden.

Bisher liegen der Wülfrather Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der Täter vor. Sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne einen schnellen Erfolg. Weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell