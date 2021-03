Polizei Mettmann

POL-ME: Dank aufmerksamer Zeugin - Diebe auf frischer Tat gestellt - Ratingen 2103102

Mettmann (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei in der Nacht zu Sonntag (21. März 2021) drei Diebe auf frischer Tat an der Talstraße in Ratingen stellen. Die Täter hatten zuvor vom Grundstück einer nahegelegenen Schule am "Karl-Mücher-Weg" Dämmstoffplatten entwendet. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die Tatverdächtigen (17, 18 und 18 Jahre alt) ein.

Das war geschehen:

Gegen 00:15 Uhr meldete eine aufmerksame Anwohnerin an der Talstraße der Polizei drei Personen, die zuvor mehrere Platten Dämmwolle von einem Grundstück einer nahegelegenen Schule am "Karl-Mücher-Weg" entwendet hatten. Das Dämmmaterial war auf einer mit Bauzäunen abgesperrten Baustelle auf dem Schulgelände gelagert worden. Die Täter hatten die Zäune gewaltsam überwunden und die Dämmplatten entwendet. Mit einem Roller hatten sie das Diebesgut schließlich abtransportiert.

Dank einer guten Personenbeschreibung konnten die Polizeibeamten noch am Tatort einen 18-jährigen Ratinger stellen. Ein weiterer 18-Jähriger wurde in einem Fahrzeug wartend angetroffen. Der 17-jährige Tatverdächtige, der die Dämmstoffplatten mit dem Roller abtransportiert hatte, konnte im Rahmen erster Ermittlungen in Tatortnähe gestellt werden.

Im Nahbereich konnten insgesamt drei Platten Dämmwolle aufgefunden und sichergestellt werden. Wie viele Platten insgesamt gestohlen wurden, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die drei Tatverdächtigen ein. Sie wurden nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wieder entlassen.

