Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: ALFELD (dei) Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Freitag, 26.06.2020, 19:00 Uhr - Samstag, 27.06.2020, 12:00 Uhr; 31061 Alfeld, Winzenburger Straße 41a. Ein unbekannter Führer eines Kraftfahrzeuges befuhr die Winzenburger Straße in Richtung Innenstadt und beschädigte beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw eines 47 Jahre alten Alfelders. Am beschädigten schwarzen Skoda-Octavia enstand in einer Höhe von ca. 90 cm ein ca. 98 cm langer Kratzer/ Delle. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Der Verursacher hat sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen werden gebeten sich bei der Alfelder Polizei unter der Telefonnummer 05181/9116-0 zu melden.

