Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstag (03.07.2021) in einem Lebensmittelgeschäft an der Inselstraße offenbar Lebensmittel gestohlen und sich gegen das Festhalten durch den Ladenbesitzer gewehrt. Der 22 Jahre alte Ladenbesitzer beobachtete den Unbekannten, wie er gegen 11.50 Uhr diverse Lebensmittel in seine Tasche steckte und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Als der 22-Jährige den Tatverdächtigen auf dem Parkplatz ansprach und festhielt, wehrte sich dieser und flüchtete. Ein 59 Jahre alter Zeuge, der auf die Situation aufmerksam geworden war, hielt den Flüchtigen daraufhin fest und übergab ihn an den Ladenbesitzer. Auch hier wehrte sich der Unbekannte erneut und flüchtete über die Straße Rinkenberg in Richtung Jägerhalde. Der Tatverdächtige soll etwa 40 Jahre alt und zirka 185 Zentimeter groß sein. Er soll kurze dunkle Haare mit Geheimratsecken und eine athletisch-sportliche Figur haben. Zur Tatzeit soll er eine weiße FFP-2-Maske, eine kurze dunkle Hose mit aufgesetzten Taschen, ein dunkelblaues Hemd mit hellblauem Muster sowie schwarze Sneaker getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

