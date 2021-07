Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Pkw seitlich zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag (03.07.2021) gegen 18.00 Uhr auf der Rotenwaldstraße ereignet hat, ist ein Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Ein 38-Jähriger befuhr mit seinem grauer Pkw Ford die Rotenwaldstraße auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Schattenring. Auf Höhe des Sandwegs kam es zur seitlichen Kollision mit einem schwarzen Pkw Mercedes, dessen 68-jähriger Fahrer auf der linken Fahrspur ebenfalls in Richtung Schattenring unterwegs war. Wegen seiner Alkoholbeeinflussung wurde der Führerschein des 38-Jährigen einbehalten. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben der Fahrer und Mitfahrer werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

