POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Landesweite Durchsuchungen nach Fahrraddiebstählen

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (30.06.2021) aufgrund des Verdachts von Fahrraddiebstählen und Hehlerei zwölf Objekte in Baden-Württemberg durchsucht. Unterstützung erhielten die Stuttgarter Ermittler dabei von den Polizeipräsidien Reutlingen, Ludwigsburg, Heilbronn und Konstanz.

Die intensive Aufklärungsarbeit der Ermittlungsgruppe Dynamo, die eigens zur Ermittlung von Fahrraddiebstählen eingerichtet worden ist, führte bereits im September 2020 auf die Spur eines 36-jährigen Mannes und seiner ebenfalls 36-jährigen Partnerin (siehe auch https://t1p.de/ibcg). Im März 2021 ermittelten die Beamten auch einen 16 Jahre alten Jugendlichen als Tatverdächtigen mehrerer Fahrraddiebstähle. Ein bestehender Haftbefehl wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart bereits am 08.03.2021 in Vollzug gesetzt.

Bislang ist bekannt, dass die drei Tatverdächtigen aus Stuttgart insgesamt über 70 Fahrräder gestohlen und weiterverkauft haben sollen. Der Gesamtwert der Zweiräder beläuft sich auf rund 45.000 Euro.

Am Mittwoch durchsuchten die Beamten die Wohnungen der mutmaßlichen Käufer. Bei den Durchsuchungen der Objekte in den Landkreisen Ludwigsburg, Böblingen, Esslingen, Rottweil, Heilbronn und im Schwarzwald-Baar-Kreis stellten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial sowie sieben weitere mutmaßlich gestohlene Fahrräder sicher. Die Ermittlungen hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse dauern noch an.

