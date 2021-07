Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug ausgebremst - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines mutmaßlich schwarzen Mercedes soll am Mittwochabend (30.06.2021) in Bad Cannstatt einen 44 Jahre alten Fahrer eines schwarzen VW genötigt und beleidigt haben. Der VW-Fahrer war gegen 19.30 Uhr in der Liebenzeller Straße unterwegs und bog nach rechts in die Wilhelmstraße ab. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der Mercedes die Wilhelmstraße aus Richtung König-Karl-Straße in Richtung Schmidener Straße entlang. Im weiteren Verlauf bogen die beiden Fahrzeuge nach rechts in die Schmidener Straße ab. Auf dieser Strecke soll der Unbekannte den 44-Jährigen zwei Mal ausgebremst und auch beleidigt haben. Der unbekannte Fahrer wird auf Mitte 30 geschätzt und soll dunkle Haare gehabt haben. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600 zu melden.

