POL-S: Fahrradfahrerin nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Eine unbekannte Fahrradfahrerin ist am Mittwoch (30.06.2021) nach einem Unfall in der Löwenstraße/Rubensstraße geflüchtet. Eine 26 Jahre alte Fahrerin eines weißen Mitsubishi Space Star war gegen 17.10 Uhr auf der Löwenstraße in Richtung Epplestraße unterwegs. Auf der Kreuzung Löwenstraße/Rubensstraße kollidierte sie mit der unbekannten Radfahrerin, die auf der Rubensstraße in Richtung Epplestraße unterwegs war. Nachdem einem kurzen Gespräch, wollte die 26-Jährige ihr Fahrzeug offenbar zunächst zur Seite fahren, um die Kreuzung zu räumen. In dieser Zeit entfernte sich die Radfahrerin von der Unfallstelle. Am Auto entstand ein geschätzter Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Unbekannte soll Mitte 20 gewesen sein und schulterlange gelockte Haare gehabt haben. Sie war mit einem dunklen Damenfahrrad unterwegs und trug einen hellblau-schwarzen Fahrradhelm. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 mit dem Polizeirevier 4 Balinger Straße in Verbindung zu setzen.

