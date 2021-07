Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Alarm schlägt Einbrecher in die Flucht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch (30.06.2021) versucht, in ein Haus an der Adolf-Kröner-Straße einzubrechen. Die Unbekannten hebelten gegen 02.20 Uhr die Hauseingangstüre auf, wodurch ein akustischer Alarm auslöste und sich die Außenbeleuchtung des Hauses einschaltete. Die Täter flüchteten daraufhin ohne Beute in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

