Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch (30.06.2021) in ein Jugendhaus an der Bartensteinstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 20.00 Uhr und 7.00 Uhr die Hintertür des Gebäudes auf. Im Inneren des Objekts stahlen sie elektronische Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro sowie Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Telefonnummer +4971189903700 zu wenden.

