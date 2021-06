Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hochwertige Fahrräder gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Bad Cannstatt (ots)

In den vergangenen Tagen (25.06.-28.06.2021) haben unbekannte Diebe hochwertige Fahrräder und Pedelecs aus Häusern, Kellerräumen und Garagen gestohlen.

Aus einem Vorraum eines Mehrfamilienhauses an der Nordbahnhofstraße stahlen die Täter zwischen Freitag, 18.00 Uhr und Samstag, 14.00 Uhr ein behindertengerechtes Dreirad. Bei dem Rad soll es sich um einen weißes Schuchmann Therapierad im Wert von mehreren Tausend Euro handeln.

In der Waiblinger Straße sollen zwei unbekannte Männer am Samstag gegen 19.45 Uhr eine Tür zum Treppenhaus aufgehebelt haben. Aus einem Gemeinschaftsraum und einem Keller erbeuteten sie ein silbernes Mountainbike der Marke Bergamont und ein grau-grünes Mountainbike der Marke Salsa Horsethief. Die Besitzerin eines der Fahrräder sah zwei unbekannte Männer mit den Rädern gegen 20.00 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle Uff-Kirchhof. Dass es sich bei einem der Fahrräder um ihr eigenes gehandelt hatte, bemerkte sie allerdings erst, als sie zuhause ankam. Bei einem der Unbekannten soll es sich um einen zirka 20 bis 25 Jahre alten und etwa 180 bis 190 Zentimeter großen Mann handeln. Er hatte kurze schwarze Haare, soll korpulent gewesen sein und eine schwarze Adidas-Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite getragen haben. Sein Komplize soll dunkel gekleidet gewesen sein.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich zwischen Sonntag, 16.00 Uhr und Montag, 08.00 Uhr im Herdweg. Offenbar öffneten die Diebe auf bislang unbekannte Weise eine Garage und stahlen daraus ein blaues Pedelec der Marke Levo HT Comp. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell