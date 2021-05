Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Verdächter nach Unfallflucht ermittelt

Recklinghausen (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 06:00 Uhr, fuhr ein zunächst unbekannter Mann mit einem weißen Citroen Jumper auf der Hohefeldstraße in Richtung Borkener Straße. Hier kam er von der Straße ab und beschädigte zwei geparkte Fahrzeuge. Der Mann flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Eine Zeugin konnte ihn beschreiben. Ermittlungen führten zu einem Tatverdächtigen 26-jährigen Dorstener in seiner Wohnung. Der Mann war nach ersten Erkenntissen alkoholisiert. Er musste für Blutprobe mit zur Polizeiwache. Sein Führerschein und das Fahrzeug wurden sichergestellt.

Bei dem Unfall entstand rund 50.000 Euro Sachschaden.

