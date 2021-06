Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall weggefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Eine unbekannte Autofahrerin soll am Dienstagabend (29.06.2021) auf dem Rotweg einen 65 Jahre alten Fahrradfahrer angefahren haben und ist, ohne ihre Personalien zu hinterlassen, davongefahren. Der 65-Jährige war gegen 19.10 Uhr auf dem Rotweg in Richtung Mönchfeld unterwegs. An einer Engstelle auf Höhe einer Verkehrsinsel soll die hinter ihm fahrende Frau, die mit einem silbernen Auto unterwegs war, mit dem Fahrradfahrer kollidiert sein. Der 65-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Die unbekannte Frau hielt daraufhin an. Ihr Beifahrer sowie ein weiterer Autofahrer kümmerten sich zunächst um den verletzten Radfahrer. Zufällig vorbeifahrende Polizeibeamte bemerkten die Notlage und verständigten den Rettungsdienst. Nachdem die Rettungskräfte den Verletzten in ein Krankenhaus gebracht hatten, verließen die Beteiligten die Unfallstelle. Aufgrund sprachlicher Barrieren gingen die Einsatzkräfte zunächst von einem medizinischen Notfall aus. Erst nachdem ein Dolmetscher mit dem Fahrradfahrer gesprochen hatte, ergab sich, dass der 65-Jährige von dem silbernen Pkw angefahren worden sein soll. Zeugen, insbesondere die Ersthelfer sowie die unbekannte Autofahrerin, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu melden.

